Pro und Contra: EU-Einreisestopp für Touristen aus Russland?

Ulrich Lechte ( FDP ) argumentiert: " Ich bin ein Kind der 70er und kann mich noch gut an die nicht vorhandene Reisefreiheit erinnern ", so der außenpolitische Sprecher der FDP -Bundestagsfraktion. " Ich glaube, dass wir noch nicht an der Stelle sind, dass wir den Kalten Krieg wieder einführen. Dazu gehörte halt auch, dass man sich gegenseitig nicht besuchen konnte. "

Was für einen Visa-Stopp spricht

Umfragen zufolge stehen etwa 80 Prozent der russischen Bevölkerung hinter Putin - Massenproteste gegen den Krieg in der Ukraine sollen bisher ausgeblieben sein. Diese Werte könnten, entsprechen sie den tatsächlichen Zahlen, für einen Visa-Stopp sprechen.

So sieht es zumindest Thomas Erndl ( CSU ), Vizechef des Auswärtigen Amtes im Bundestag. Er sagte im Interview mit dem ARD -Hauptstadtstudio: Man bestrafe mit einem Einreisestopp für russische Touristen nicht die falschen.

" Am Schluss ist die Bevölkerung eines Landes ja auch immer betroffen von den Handlungen der politischen Führung und dieses Argument müsste ja dann auch für die Wirtschaftssanktionen gelten, die natürlich auch viele, viele Menschen betreffen ", so Erndl. Er fürchtet: Viele Touristen aus Russland würden den Aufenthalt in Mitteleuropa aktuell nutzen, um sich mit Waren einzudecken, die sie wegen des Krieges in der Ukraine in Russland nicht mehr bekämen. Und eher wenige der russischen Touristen hätten auch ein Problem mit Putin.

Wie geht es weiter?

Ende des Monats könnten die EU -Außenminister eine gemeinsame Linie in der Visa-Frage erarbeiten. Könnten dann auch Erfahrungswerte an der Grenze zu Estland eine Rolle spielen? Nach Behördenangaben haben die Einreisebeschränkungen dort bislang keine größeren Auswirkungen - zumindest die Arbeitsbelastung habe sich nicht wesentlich erhöht. Neben Personen mit Schengen-Visa aus anderen Ländern darf aktuell auch weiterhin einreisen, wer einen Wohnsitz, ein Aufenthaltsrecht oder Verwandte in Estland hat.