Verteidigungsministerin Lambrecht wohl vor Rücktritt

Nach ARD -Informationen hat Lambrecht (SPD) in den letzten Tagen schon mehrmals mit Bundeskanzler Scholz (SPD) über einen Rücktritt gesprochen. " Wir haben mehrere Hinweise darauf, dass sich Lambrecht spätestens am Montag entscheiden will ", so ARD -Korrespondent Uli Hauck in Berlin. Die Bundesregierung hat sich aber noch nicht offiziell zu Lambrechts Rücktrittsplänen geäußert.