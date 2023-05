Tag der vermissten Kinder: Die meisten kommen zurück

16 Jahre ist es her, dass die kleine Maddie aus Großbritannien aus der Ferienwohnung der Familie in Portugal spurlos verschwand. Medien weltweit berichteten über den Fall, bis nach Deutschland gingen die Ermittlungen. In diesen Tagen gibt es im Süden Portugals eine neue Suchaktion, Beamte aus Deutschland, Portugal und Großbritannien durchkämmen seit Dienstag ein Gebiet am Arade-Stausee. Es gebe Anhaltspunkte, dass im Suchgebiet Beweise gefunden werden könnten, sagte der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters dem NDR zufolge.

Immer wieder verschwinden Kinder auch in NRW, die Suche nach ihnen bewegt viele Menschen und Ermittler oft über Jahre. Wie etwa der Fall der achtjährigen Debbie Sassen, die am 13. Februar 1996 in Düsseldorf aus ihrer Schule spurlos verschwand. Bis heute gibt es keinerlei Hinweis zum mysteriösen Verschwinden des Mädchens - die Familie ist darüber zerbrochen.

Dauerbrenner: Aktenzeichen XY ungelöst

Oder die Geschichte des elfjährigen Emin Önen aus Kerpen-Buir, der am 16. Mai 1993 zuletzt gesehen wurde. Die Polizei suchte mit Hubschraubern, Hundestaffeln und Hundertschaften nach dem Kind, Emins Foto wurde auf Milchtüten gedruckt, das THW durchkämmte eine Kiesgrube. Die Eltern setzten 25.000 Mark als Belohnung aus. 2011 berichtete das ZDF noch einmal in einer Sondersendung der Reihe Aktenzeichen XY über den Fall - ohne Erfolg.