Vatikan erlaubt Segnung homosexueller Paare

Segnung nicht zu verwechseln mit Eheschließung

In dem Text mit dem Titel "Fiducia supplicans" (deutsch: Das flehende Vertrauen) wird allerdings betont, dass dabei eine Verwechslung mit einer Eheschließung ausgeschlossen werden muss. Auch darf ein Geistlicher den Segen nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen.

Das ist eine Annäherung des Vatikans an die deutsche Kirche. Es ist nicht als Friedensschluss zu verstehen, aber als eine Handreichung aus Rom. Theo Dierkes, WDR-Experte für Kirche und religiöse Themen

WDR-Kirchenexperte Theo Dierkes

Die Zulassung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare war eine Hauptforderung für den deutschen Reformprozess Synodaler Weg und im März von der Synodalversammlung beschlossen worden. "Die deutsche Kirche war damals mit dem Synodalen Weg ziemlich vorausgaloppiert und bekam Druck aus Rom. Im Übrigen von der gleichen Instanz, die jetzt die Erklärung schrieb" , so WDR-Redakteur Dierkes.

Deutsche Haltung bisher Grauzone

Der Fachjournalist sieht in der Erklärung aus Rom ein "wichtiges Zeichen für die deutschen Bischöfe" . Der Vatikan hatte die modernere deutsche Haltung abgelehnt. In Deutschland werden Segensfeiern für homosexuelle Paare in vielen Gemeinden heute schon praktiziert, finden aber in einer kirchenrechtlichen Grauzone statt. Der Vatikan hatte 2021 noch klargestellt, dass es "nicht erlaubt" sei, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, da solche Verbindungen " nicht als objektiv auf die geoffenbarten Pläne Gottes hingeordnet anerkannt werden" könnten.

Franziskus lehnt Segnung nicht ab - aber die eigentliche Lehre wird nicht verändert

Ganz offenbar wurde die aktuelle Erklärung auf Wunsch des Papstes geschrieben. Franziskus hatte bereits im Herbst in einem Brief erkennen lassen, dass er Segnungen für homosexuelle Paare nicht grundlegend ablehnt. Wer um einen Segen bitte, erbitte im Vertrauen auf Gott dessen Hilfe, um besser leben zu können, hieß es damals. Offizielle Regelungen dazu durch Bistümer oder Bischofskonferenzen lehnte der Papst jedoch ab. "Die Lehre wird auch weiterhin nicht verändert. Nur segnen ist jetzt okay" , fasst Dierkes zusammen.