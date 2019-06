WDR.de: Wer sich in diesen Tagen über mögliche Gewitter informieren wollte, ist schnell verwirrt: Erst gibt es Warnungen, die werden dann zurückgenommen, später wieder ausgesprochen. Was macht die Vorhersehsage so schwierig?

Karsten Schwanke: Unwetter im Sommer sind schwieriger vorherzusehen, da die Gewitter oft nicht direkt an Wetterfronten hängen, die man leicht erkennen kann. Das Potenzial für ein Gewitter ist zwar meist relativ gut sichtbar. Allerdings bezieht man sich da auf ein viel größeres Gebiet. Am Dienstag (04.06.2019) zum Beispiel auf ganz Belgien, die Niederlande und Nordrhein-Westfalen. Überall dort hätte ein Gewitter entstehen können. Letztendlich ist es dann aber in der Regel nur ein Streifen von 20 oder 30 Kilometern, der wirklich das eine schwere Gewitter in sich trägt.