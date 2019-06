Hochsommer macht nur einen Kurzbesuch

Sonne pur und hochsommerliche Temperaturen bescheren den Menschen in NRW am Wochenende perfektes Badewetter. Schon am Samstag (02.06.2019) näherten sich die Werte im Rheinland der 30-Grad-Marke. Am Sonntag soll es dann erstmals in diesem Jahr richtig heiß werden: Laut WDR-Wetterdienst sind im ganzen Land Temperaturen über 30 Grad zu erwarten. Dazu strahlt die Sonne intensiv von einem wolkenlosen Himmel.

Badestrand am Halterner See

Am Samstag wagten sich die ersten Unverfrorenen bereits in das mit 17 Grad noch recht frische Wasser des Halterner Sees. Dort war das Strandbad mit rund 500 Gästen schon gut besucht. "Die Nordsee ist auch nicht wärmer", scherzte ein Sprecher. Es gab zudem ein Beach-Volleyballturnier.

Auch im Düsseldorfer Freibad "Flossen weg" suchten viele Menschen Erfrischung und Abkühlung. "Wir sind traditionell ein Familienbad. Besonders Kinder haben bei uns Spaß", sagte ein Sprecher am Samstag auf Anfrage. Das Wasser im Schwimmbecken ist auf 26 Grad geheizt.

Zum Wochenbeginn drohen Schauer und Gewitter

Der Hochsommer schaut aber nur kurz in NRW vorbei. Am Montag bleibt es laut WDR-Wetterdienst tagsüber zwar freundich mit Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad. Voraussichtlich am Montagabend zieht dann aber eine Kaltfront aus dem Nordwesten über das Land. Sie bringt Schauern und Gewittern, bei denen stellenweise viel Regen fallen könnte. Sogar Unwetter werden nicht ausgeschlossen. Bis Donnerstag sollen die Temperaturen schrittweise auf nur noch 20 Grad sinken.