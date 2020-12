Corona-Impfstoff landet im Müll: Muss das sein?

Der Impfstart in Deutschland verlief schleppend. Zum Start am Sonntag (27.12.2020) hatten die mobilen Impfteams in jedem Kreis bzw. jeder Großstadt lediglich 180 Dosen zur Verfügung. Damit wurden zunächst Bewohner in wenigen Pflegeheimen geimpft.

Fläschchen enthalten mehr Impfstoff als gedacht

Schon bald aber stellten einzelne Impfteams fest, dass sie aus den kleinen Fläschchen mit dem Impfstoff von Biontech mehr Impfdosen gewinnen können, als es die EMA empfiehlt. Die gibt vor aus den kleinen Fläschchen je fünf Impfdosen a 0,3 ml zu extrahieren, nachdem der Impfstoff in der Durchstechflasche verdünnt wurde.

Doch im Kreis Wesel haben Ärzte aus den Durchstechfläschchen teils sechs oder sieben Dosen gewonnen und konnten so 50 zusätzliche Personen impfen, nämlich medizinisches Personal, also Pfleger und Ärzte im Corona- und Intensivbereich eines Krankenhauses. Deutschlandweit könnten so deutlich mehr Menschen mit der selben Menge Impfstoff geimpft werden, als gedacht.