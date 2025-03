WDR: Viele Leute finden die Fragen, die sie da noch haben, und auch die Anregungen, durchaus legitim. Aber es geht ja hauptsächlich um Verteidigung. Am Ende um nationale Sicherheit und um Infrastruktur. Ist die Nummer nicht ein bisschen zu groß, um hier und da jetzt auch parteitaktisch zu agieren?

Katharina Dröge: Also gerade, wenn wir darum argumentieren und ringen, wie man Verteidigung richtig definiert, dann geht es aus meiner Sicht nicht um Parteitaktik, sondern es geht genau um Sicherheit. Und wenn die zu kurz definiert ist, haben wir ein Sicherheitsproblem in Deutschland.

WDR: Aber Sie treiben die CDU und SPD schon ein bisschen vor sich her, indem Sie sagen: " Ja, Moment mal, da ist noch gar nicht zugestimmt. Wir haben viele Fragen und auch einige Forderungen ."

Katharina Dröge: Wir laden die CDU seit Monaten ein, mit uns sachlich, ordentlich, in einem vernünftigen Verfahren Gespräche über diese Fragen zu führen. Dass die CDU versucht, das jetzt in einer Woche überstürzt in einem fehleranfälligen Verfahren zu lösen, das ist nicht klug. Die Linke hat schon gedroht, dagegen Karlsruhe zu klagen.

Auch deswegen ist unser Rat, direkt über breitere Mehrheiten zu gehen, das Ganze ordentlich zu machen. Es hilft auch gar nichts, wenn man am Ende so eine Grundgesetzänderung beschließt oder drei auf einmal und dann sagt Karlsruhe am Ende: "Das funktioniert so nicht. "

Das Interview führte Andeas Bursche.

Interview im WDR 5 Morgenecho mit Katharina Dröge

Nachrichtenagentur dpa

Anmerkung der Redaktion: Die Textversion des Interviews wurde der Einfachheit bzw. Leserlichkeit halber leicht bearbeitet.