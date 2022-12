Auto fährt mitten ins Dortmunder Einkaufszentrum

Stand: 04.12.2022, 10:05 Uhr

In Dortmund ist ein Auto am späten Abend in ein Einkaufszentrum gefahren und erst mitten in einer Ladenzeile zum Stehen gekommen. Bei der Irrfahrt wurde nur der Fahrer leicht verletzt. Die Polizei spricht von einem medizinischen Notfall.