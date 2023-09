Insolvenz von Seniorenheim in Aachen: Senioren müssen umziehen

Der geschäftsführende Gesellschafter des Altenheims hat einen Insolvenzantrag gestellt. Die Entscheidung, die Einrichtung zu schließen, sei ihm nach jahrelangem Kampf sehr schwergefallen, sagte er dem WDR.

Vorgeschrieben: vorwiegend Einzelzimmer

Das Wohn- und Teilhabegesetz des Landes, das vor rund zehn Jahre in Kraft gesetzt worden ist, würde zum Beispiel vorschreiben, dass 80 Prozent der Zimmer einer Einrichtung Einzelzimmer sind. Danach müsste die Zahl der Pflegeplätze im Haus Anna in Aachen um etwa ein Drittel reduziert werden, sagt der Gesellschafter. Dies sei wirtschaftlich kaum machbar.

Neues Zuhause für Hochbetagte gesucht

Jetzt sollen die Senioren in andere Heime umziehen. Viele der alten Menschen würden das als große Belastung empfinden. Noch dazu gebe es in Aachen kaum freie Plätze, heißt es von Seiten der Einrichtung. Bislang ist wohl nur eine Bewohnerin in eine andere Senioreneinrichtung in Aachen gewechselt.

Lieber Doppelzimmer als umziehen

Das Wohn- und Teilhabegesetz würde an den Menschen vorbeigehen, sagt eine Mitarbeiterin des Haus Anna. Viele Bewohner würden lieber in ihren gewohnten Doppelzimmern in dem Seniorenheim bleiben. Einige Angehörige wollten sogar schon unterschreiben, dass ihre älteren Verwandten trotz der neuen Gesetze lieber in den kleineren Räumen wohnen wollten als nochmal umzuziehen.

Kein plötzliches Problem

Die Städteregion Aachen gibt zu bedenken, dass das Wohn- und Teilhabegesetz des Landes nicht plötzlich gekommen ist. Betreiber von Einrichtungen hätten sich schon lange Gedanken machen müssen, wie es mit den neuen Vorgaben weitergeht. Einige hätten auch in ihren Häusern weitere Angebote wie Tagespflege geschaffen und so anderweitig Geld eingenommen.

Investor abgesprungen

Der geschäftsführende Gesellschafter vom Seniorenpflegeheim "Haus Anna" sagt, auch er hätte das im Blick gehabt. Doch seine Pläne, neue Räumlichkeiten auf dem Gelände einer benachbarten Schule zu schaffen, seien nicht aufgegangen. Die Fläche wurde nach seinen Angaben anderweitig vergeben. Ein Investor, mit dem er fest gerechnet hatte, sei abgesprungen.

Keine Lösung in Sicht

Nachdem der Insolvenzvertrag gestellt worden ist, bekommen die rund 70 Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung jetzt noch drei Monate Geld. Danach ist wohl Schluss. Dann müssen die Bewohner oder deren Anverwandte nach jetzigem Stand andere Heime oder Unterbringungsmöglichkeiten gefunden haben.

Große Umstellung

In der Stadt Aachen sieht das eher schlecht aus. Bessere Chancen auf einen Heimplatz gebe es laut Behörden in den Kommunen außerhalb. Wie es auch kommen mag: Für die Senioren aus dem Haus Anna mitten in der Innenstadt wird es in jedem Fall eine große Umstellung.

