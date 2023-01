Flucht aus der Ukraine: Tetiana träumt vom Frieden 

Schulstart war hart

Die Kinder gehen zur Grundschule. Der Anfang sei hart gewesen, vor allem wegen der Sprache. Jetzt ist alles gut, sagt der achtjährige Gabriel. Sein bester Freund, erzählt er, heißt Artem und lebt in der Ukraine. Aber hier in der Schule habe er einen neuen Freund gefunden. Seine kleine Schwester Annabel ist sechs Jahre alt und geht in die erste Klasse. Am liebsten mag sie lesen, tanzen und malen.

Tetiana mit Sohn und Tocher auf einer Kirmes

Tetiana hofft, dass ihre Kinder gut Deutsch lernen, aber auch die Heimatsprache nicht vergessen. Vor dem Krieg haben viele Ukrainer mit ihren Kindern Russisch gesprochen. Auch Tetiana. Hier in Deutschland spricht sie mal Russisch, mal Ukrainisch mit ihnen. In Zukunft möchte Tetiana nur noch Ukrainisch mit ihren Kindern reden.

Zurück in die Ukraine

Die Zukunft ihrer Familie sieht Tetiana in der Ukraine. Sobald der Krieg vorbei ist, und sich die Lage etwas gefestigt hat, möchte sie mit Tochter Annabel, Sohn Gabriel und der Katze Naomi zurück nach Kiew. Für Tetiana gibt es nur einen Weg, um diesen Krieg zu beenden: Die Ukraine brauche weiterhin militärische Unterstützung von anderen Ländern. Und Russland müsse die Angriffe einstellen.

Ein Ende des Krieges ist noch lange nicht in Sicht. Und deshalb bleibt Tetiana erst einmal nichts anderes, als vom Frieden in der Ukraine zu träumen.