EU-Beitritt der Ukraine: Wie es jetzt weitergeht

Erst wenn alle 35 Kapitel auf diesem Weg abgearbeitet wurden, wird der Beitrittsvertrag entworfen. Bis das passiert, können Jahre ins Land ziehen, wie die Beitrittsverhandlungen anderer Kandidaten zeigen. So starteten die offiziellen Gespräche zwischen der EU und Montenegro im Jahr 2012. Und auch Serbien trat in diese Phase bereits 2014 ein und ist - genau wie Montenegro - bis heute noch nicht Mitglied der EU.

Hat sich nach dem Beschluss viel für die Ukraine geändert?

Jein. Schaut man ganz neutral auf den Prozess des Beitritts, hat sich die Lage für die Ukraine nicht großartig geändert. Noch immer muss die Ukraine bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit die konkreten Verhandlungen losgehen.

Auf der anderen Seite ist der Beschluss von Donnerstagabend ein weiterer mindestens symbolischer Schritt auf dem Weg der Ukraine in die EU. Dieser ist auch an weiteres Signal an die Menschen in der Ukraine, dass die EU das Land als Mitgliedsstaat aufnehmen will.

Für viele Ukrainer sei das eine Herzensangelegenheit, wie Kiew-Korrespondentin Andrea Beer sagt. " Die Ukraine kämpft ja wirklich seit vielen vielen Jahren im Rahmen der Demokratie-Bewegung auf politischer und anderen Ebenen für einen Beitritt zur Europäischen Union ", sagt sie. " Also für eine Richtung, die das Land einnehmen möchte: in Richtung Europa und nicht in Richtung Russland, sprich Diktatur, autoritäres System. "

Quellen:



Nachrichtenagentur dpa

WDR 5 Morgenecho Gespräch mit Andrea Beer

Website des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland

Website der EU-Kommission

