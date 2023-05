Jürgen Weber hat sich gemeinsam mit anderen U17-Kennern für den Transport von der Ostsee bis nach Speyer jahrelang eingesetzt. Er ist Geschäftsführer des Verbands Deutscher U-Bootfahrer. Knapp zwei Millionen Euro kostet der Transport und soll durch Spenden finanziert werden. Das Boot ist Dauerleihgabe der Wehrtechnischen Studiensammlung der Bundeswehr in Koblenz.

Leidenschaft für das U-Boot

Jürgen Weber hat besondere Erinnerungen an die U17

" Dass ich das hier sehen kann, dass ich das begleiten kann, bedeutet mir sehr viel ", erzählt Weber. Doch woher kommt die Passion für das U-Boot bei ihm? Mit dem U17 habe er eine besondere Beziehung, sagt Weber: " Das war das Boot, auf dem ich 1984 meinen Komandantenlehrgang gemacht habe" - auch seinen ersten Torpedo habe er hier geschossen. Später sei er bei einer Übung auf dem U-Boot eingesetzt worden. " So bin ich zumindest mal zehn Tage offiziell Kommandant für die U17 gewesen ", sagt Weber. Bei den anderen beiden Museums-U-Booten U9 und U10 sei er einmal seinen letzten eigenen Einsatz als Kommandant und einmal den letzten Einsatz des U-Bootes gefahren. So schließe sich für ihn ein Kreis, sagt Weber.

Was die U17 gesehen hat

Die U17 auf dem Rhein

Die U17 hat eine bewegte Geschichte. Sie war zusammen mit der U26 das erste deutsche U-Boot, das nach dem Zweiten Weltkrieg in amerikanischen Hoheitsgewässern unterwegs war. Hauptsächlich war sie in ihren 40 Dienstjahren in der Nord- und Ostsee eingesetzt, später auch im Mittelmeer. Bei solchen Einsätzen geht es um Überwachungs- und Aufklärungsaufgaben, aber zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit NATO-Partnern, etwa bei Jagdübungen, sagt Weber.

Mitunter schwierige oder sogar gefährliche Einsätze, arbeiten auf sehr beengtem Raum - was hat den Diplompädagogen Weber dazu bewegt, auf einem U-Boot zu dienen? Ihn habe vor allem die unbedingte Zusammenarbeit als Team fasziniert, sagt Weber - gerade auch wegen seines Pädagogik-Studiums: " Was ich in der Praxis im Studium gelernt hatte, auch in der Realität wiederzufinden, das hat mich schon gefreut: Kooperation, Teamwork, Kameradschaft." Das Besondere am U-Boot-Fahren, sagt er scherzhaft, sei, " dass man seinen Nachbarn erkennt, ohne die Augen auf zu haben " - an seinem Geruch. Tolerant müsse das Team sein, einen guten Kommandanten haben und - ganz wichtig - auch einen fähigen Schiffskoch.

Berater für die Serie "Das Boot"

Jürgen Weber ist Berater der Serie "Das Boot"

Weber kennt sich aus mit den Gruppendynamiken auf Tauchfahrten, aber auch mit den technischen Details. Als Berater für die Sky-Serie "Das Boot" erklärt er der Regie und den Schauspielern bei den Dreharbeiten, was sie beachten müssen, um sich auch vor geschulten Augen nicht zu blamieren. Das klappe meistens sehr gut, sagt Weber. Nur ganz selten komme es vor, dass fachliche Richtigkeit der künstlerischen Freiheit zum Opfer falle. Mit einigen der Schauspieler treffe er sich auch privat - gerade erst auf ein Bier mit Franz Dinda auf dem Alexanderplatz zum Beispiel. Der habe es leider wegen Dreharbeiten bislang nicht zur großen letzten Fahrt der U17 geschafft.

Herausforderungen für die Transportaktion

Die U-Boot-Transport-Crew fährt zunächst den Rhein weiter herunter - bis nach Speyer. Dort müssen für den weiteren Transport nach Sinsheim Batterien ausgebaut werden, damit das U-Boot nicht zu schwer ist.