Trump vs. Biden: Wann mischt sich Taylor Swift ein?

Wahlempfehlung? Noch bleibt Swift still

Allerdings: Im Gegensatz zu Trumps prominenten Unterstützern hat sich Taylor Swift in diesem Wahlkampf noch nicht eindeutig positioniert. Dass ihre Stimme Gehör finden würde, daran besteht wohl keine Frage: Allein auf Instagram folgen der Sängerin 283 Millionen Menschen. Viel mehr Prominenz geht nicht. Aber kann das auch die Wahl beeinflussen? Darüber herrscht noch Unklarheit.

Einerseits zeigten Swifts frühere Aufrufe, zur Wahl zu gehen, durchaus Wirkung. Gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern gab es in der Folge deutlich mehr Registrierungen. Und jüngere Menschen wählen eher demokratisch. Anderseits zeigt eine aktuelle Umfrage des "Newsweek"-Magazins, dass der Einfluss Swifts in beiden Richtungen geht. Sollte sie sich also für Biden aussprechen, würde das 20 Prozent der Befragten positiv beeinflussen, 23 Prozent allerdings negativ. Das Fazit des Meinungsforschungsinstitut Redfield & Wilton ist klar: " Ein Endorsement von Taylor Swift würde Joe Bidens Kampagne nicht stärken. Es könnte sie sogar noch weiter beschädigen. "

Demokraten wollen Swift einbinden, falls Biden aussteigt

Ob es daran liegt, dass Taylor Swift bislang keine eindeutige Wahlempfehlung ausgesprochen hat? Oder ist sie derzeit einfach zu sehr mit ihrer Tournee beschäftigt? Doch es geht nicht nur um die Frage, wie sehr Swift Joe Biden helfen kann. Auch für den Fall seines Ausstiegs gibt es Überlegungen, sie einzubinden. So kursierte in Parteikreisen der Demokraten zuletzt ein Memo, das ein mögliches Szenario skizziert, sollte Biden auf seine Kandidatur verzichten. Die möglichen Bewerberinnen und Bewerber, die an seiner Stelle anträten, sollten von " kulturellen Ikonen " präsentiert und vorgestellt werden. Genannt werden dabei laut dem Nachrichtenportal "Semafor" Michelle Obama, Oprah Winfrey und Taylor Swift. So könnten die Wählerschaft motiviert und zudem große Mengen an Spenden generiert werden. Ein durchaus spektakulärer Plan. Ob er allerdings wahr wird? Eine ensprechende Anfrage von " Vanity Fair " ließ ein Sprecher von Taylor Swift unbeantwortet.

Zukünftige Präsidentin Swift: Ein Witz - oder etwa doch nicht?

Kann Trump seine derzeitige Popularität bis zum Wahltag halten? Ersetzen die Demokraten Joe Biden? Und wenn ja: Wer tritt an seine Stelle? Fragen über Fragen in einer Situation, in der nur eines feststeht: Taylor Swift ist derzeit der größte Popstar der Welt, und sie wird dies auch noch im kommenden Jahr sein. Egal, wer dann US-Präsident ist. Und wer weiß, vielleicht sitzt sie ja selbst eines Tages im "Oval Office". Der "Spiegel" fantasierte am Donnerstag bereits: " Dann bleibt für Taylor Swift eigentlich nur noch ein Ziel: die echte Macht. Wieso eigentlich nicht Präsidentin? Auch die Opas, die das Land seit Jahrzehnten führen, werden irgendwann abtreten. " Auf den ersten Blick klingt das natürlich absurd, doch je länger man darüber nachdenkt, desto realistischer kommt einem die Idee vor. In einem Land, in dem Schauspieler und Reality-Stars Präsidenten werden können, scheint schließlich alles möglich.

Unser Quellen: