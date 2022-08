"Graue Panther"-Gründerin Trude Unruh ist gestorben

1968 tritt die nun 43-Jährige, inzwischen Mutter zweier Söhne, in die SPD ein. Ihre Themen: die Rechte der Frauen, Gleichberechtigung, gleiche Bildungschancen. Ihre Schwiegermutter sei es gewesen, so erzählt sie später, die sie schließlich dazu ermunterte, für die Rechte der Alten aktiv zu werden. " Mach mal was! ", habe die alte Frau zu ihr gesagt, schockiert nach einem Besuch in einem Altersheim. Und Trude macht. Gemeinsam mit anderen Interessierten gründet sie 1975 in Wuppertal den "Seniorenschutzbund", der bald unter dem Beinamen "Graue Panther" berühmt wird.

Trude Unruh bei einer Protestaktion 1982 in Bonn mit der damaligen Bundesfamilienministerin Antje Huber (l.)

Es könne nicht sein, findet die nun 50-Jährige Unruh, dass in Deutschland die, deren Kräfte schwinden, oft auch den Respekt der Gesellschaft verlieren. Die erklärten Ziele des neu gegründeten Vereins: Grundrente für alle, Reform der Heimunterbringung und Änderung des Entmündigungsrechts. Netzwerke für Ältere will sie schaffen, die im Alltag Unterstützung bieten.

Dazu gehören "Abrufdienste" für gegenseitige Hilfe, Urlaubsangebote für Gebrechliche, Hilfe bei Krankenhausaufenthalten. " Miteinander sprechen ", predigt sie immer wieder, sei der Schlüssel zu einem würdigeren Leben alter Menschen in Deutschland. Kommunikation auch als Weg, die Scham über das eigene Altern, das Schwächerwerden, zu bewältigen. " Plötzlich stellt man fest, dass die Nachbarin auch nur 900 Mark Rente bekommt ", sagt sie einmal in einem Hörfunkinterview.

Grüne als "Sprachrohr" der Grauen Panther

Mit Aktionen und Demonstrationen machen die Grauen Panther schnell auf sich aufmerksam: Ende der 1980er Jahre zählt der Alten-Verein rund 30.000 Mitglieder und 170 Vereinsfilialen deutschlandweit. Doch "die Trude" will weiter, sie will Politik machen. Die große Chance dazu bietet sich 1987, als Unruh für die Grünen in den Bundestag einziehen kann. Schon vier Jahre zuvor hatte sie den Grünen einen "Sprachrohrvertrag" abringen können, in dem sich die Ökopartei verpflichtete, die Interessen der Grauen Panther in der Bundespolitik zu vertreten. Immerhin war daraus ein Gesetzentwurf für eine staatliche Grundrente entstanden.

Raus aus den Grünen, rein in die Grauen

Doch ihr Einstieg in die aktive Bundespolitik – wenn auch als Parteilose – bringt der Chefin der Grauen Panther heftige Kritik aus den eigenen Reihen. Vielen scheint damit die Unabhängigkeit der "Alten-Gewerkschaft" auf dem Spiel zu stehen. Schließlich bricht der angestaute Unmut vieler Vereinsmitglieder über den Führungsstil ihrer eigenwilligen Vorsitzenden durch. Sie herrsche diktatorisch, heißt es, viele Mitglieder verlassen sogar den Verein.

Doch Trude lässt sich nicht beirren: "Die Grünen wissen, was sie sich mit mir angetan haben ", erklärt sie selbstbewusst kurz vor der Bundestagswahl 1987, bei der sie auf Platz drei der nordrhein-westfälischen Landesliste, direkt hinter Antje Vollmer und Otto Schily, gesetzt worden ist.