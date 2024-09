Drei Viertel der 18- bis 29-Jährigen träumt davon, ein eigenes Haus zu kaufen. Auch Sarah und Jan aus Langenfeld - beide Ende 20, verheiratet mit Kind - hätten gerne Eigentum. Noch wohnen in einer Dreizimmerwohnung zur Miete. Doch sie wollen mehr. " Für mich bedeutet das Sicherheit, ein Zuhause und Ankommen ", sagt Sarah. Sicher könne man sein Geld rentabler anlegen.

"Ich möchte nicht gucken müssen, ob ich mit meiner Rente nicht eine Wohnung bezahlen kann." Sarah aus Langebfeld

Sparen aufs Eighenheim: Jan und Sarah aus Langenfeld

Das Paar spart seit Jahren auf ein Eigenheim. " Viele sagen: Cool, dass ihr das hinkriegt, aber für mich wäre das nichts ", berichtet Jan über die Reaktionen ihrer Freunde. " Aber wir wissen, wofür wir das machen ", ergänzt Sarah.

War es früher tatsächlich einfacher, ein Haus zu finanzieren?

Es ist ein weit verbreitetes Gefühl und treibt vor allem junge Menschen um: Warum konnte sich die Elterngeneration noch ein Haus finanzieren und heute scheint das so unmöglich? Beim Blick auf die Immobilienpreise könnte man das denken, denn die sind in den vergangenen Jahren explodiert.

Hauskauf: Preise im Vergleich

Trotzdem: Der durchschnittliche Preis für ein Haus sei zwar gestiegen, es sei aber trotzdem bezahlbarer als früher, informiert das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Das liegt an unseren Einkommen und an den Zinsen. Letztere sind heute deutlich niedriger als vor 40 Jahren. Wir müssen also weniger draufzahlen, wenn wir uns bei der Bank Geld leihen. Außerdem verdienen die Menschen heute im Durchschnitt mehr als die Menschen in den 1980er-Jahren.

Wer weniger Eigenkapital hat, zahlt mehr drauf

Tragen auch die Banken eine Schuld? Die Bank vergibt erst mal Kredite, damit Menschen sich so große Investitionen wie einen Hausbau überhaupt leisten können. Wer einen Kredit für sein Haus haben will, muss vor allem auch eigenes Geld mitbringen - und zwar in der Regel zwischen 10 und 30 Prozent des Kaufpreises. Durch die gestiegenen Hauspreise wird auch das Eigenkapital, das mitzubringen ist, immer größer. Es ist sozusagen die teure Eintrittskarte für einen günstigen Kredit.

Das heißt aber auch: Menschen mit weniger Eigenkapital zahlen eher drauf. Sie bekommen häufig einen schlechteren Zinssatz und müssen dadurch mehr Geld an die Bank zurückzahlen.

Hohe Grunderwerbssteuer, aber auch Förderprogramme

Hausbau: Auch Auflagen vom Staat treiben Kosten hoch

Zum Kauf eines Eigenheims gehören auch die Nebenkosten. Da wäre zunächst die Grunderwerbssteuer. Die muss jeder zahlen, der ein Haus baut oder kauft. Bei einem Hauspreis von 550.000 Euro sind das in Nordrhein-Westfale fast 36.000 Euro - 6,5 Prozent. Zum Vergleich: Bis 1997 lag die Grunderwerbssteuer in ganz Deutschland bei nur zwei Prozent.

Außerdem kommen vom Staat immer mehr Auflagen, die weitere Kosten verursachen. Zum Beispiel für energieeffizientes Bauen.

Aber der Staat tut auch was. Es gibt verschiedene Förderprogramme, die beim Bau oder Hauskauf helfen sollen. Die sind allerdings oft an viele Kriterien gebunden.