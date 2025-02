Die Maschine aus den USA mit 80 Personen an Bord kam kopfüber auf der Landebahn in Toronto zum Liegen - trotzdem gab es laut ersten Informationen der Fluggesellschaft Delta wohl keine Todesopfer. Allerdings seien 18 Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Airline am Montag (Ortszeit) mit. Manche von ihnen seien aber bereits wieder entlassen worden.

Bei dem Flugzeugunglück in Toronto gab es keine Toten.

Der Flughafen Toronto-Pearson schrieb in sozialen Medien, keiner der 76 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder werde vermisst. " Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns nicht bekannt, dass einer der Passagiere lebensgefährlich verletzt ist ", sagte die Chefin des Flughafens, Deborah Flint, laut einem Bericht des Fernsehsenders CNN . Sie lobte den Einsatz von Ersthelfern und geschulten Mitarbeitenden.

Unfallursache noch unklar

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Laut Delta Airlines legte die Bombardier-Maschine vom Typ CRJ900, die in Minneapolis im US -Bundesstaat Minnesota gestartet war, gegen 14.15 Uhr Ortszeit in Toronto eine Bruchlandung hin.

Aufnahmen vom Unfallort zeigten den meist für regionale Flüge eingesetzten Jet kopfüber auf dem Asphalt liegen. Von dem Wrack stieg Rauch auf, Fluggäste schienen sich von der Maschine wegzubewegen.