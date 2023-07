Remini: Bewerbungsfoto mit Künstlicher Intelligenz?

Wer auf der Suche nach einem Job ist, kommt in der Regel an einer Hürde nicht vorbei: Ein knackiges Bewerbungsschreiben muss her. " Aussagekräftig " soll es sein - das ist meist die Standardforderung - und bestenfalls mit Bild. Das aber stellt manchen vor eine Herausforderung.

Neue Apps sollen dabei helfen, aus sich selber eine Erscheinung zu machen, die jeden Arbeitgeber überzeugt. Das hoffen jedenfalls die Nutzer der von Tiktok angebotenen App "Remini".

Das Gesicht schimmert künstlich