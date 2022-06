Neue Kennzeichnung für Tierhaltung: Kaufen die Menschen dann teureres Bio-Fleisch?

Eingepfercht in engen Ställen, oft ohne Auslauf: So sieht das Dasein von vielen Schweinen, Hühnern & Co. aus. Tierwohl kommt dabei deutlich zu kurz, wodurch nicht zuletzt auch die Fleischqualität leidet. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will nun mit einem fünfstufigen Tierlabel Verbraucher dazu motivieren, mehr Geld für besseres Fleisch auszugeben. Am Dienstag stellte er Eckpunkte für eine verbindliche, staatliche Tierhaltungskennzeichnung vor.

Fünfstufiges Modell beim Tierlabel geplant

Özdemir peilt ein fünfstufiges Modell an. Daran sollen Verbraucherinnen und Verbraucher ablesen können, wie viel Platz den Tieren während der Mast zur Verfügung stand und wie komfortabel ihre Ställe waren.

Haltungsform "Stall": Hier werden die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.

Hier werden die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt. Haltungsform "Stall+Platz": Die Tiere bekommen 20 Prozent mehr Raum.

Die Tiere bekommen 20 Prozent mehr Raum. Haltungsform "Frischluftställe": Hier sind die Ställe mindestens auf einer Stelle offen.

Hier sind die Ställe mindestens auf einer Stelle offen. Haltungsform "Auslauf/Freiland": Die Tiere dürfen mindestens acht Stunden ins Freie.

Die Tiere dürfen mindestens acht Stunden ins Freie. Haltungsform "Bio": Größere Auslaufflächen und noch mehr Platz im Stall.

Einführung im Laufe des kommenden Jahres geplant

Die Haltungskennzeichnung soll erst im Laufe des kommenden Jahres eingeführt werden - falls Bundestag und Bundesrat den Plänen zustimmen. Allerdings gilt die Kennzeichnungspflicht zunächst nur für frisches Schweinefleisch. Andere Produkte sollen später dazukommen.