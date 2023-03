Ticker zum Streik in NRW: So erlebt der Westen den Super-Streik-Tag

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben heute zu Streiks in ganz Deutschland aufgerufen. Auch in NRW stehen viele Bahnen, Busse und Züge still - der Flugverkehr ist ebenfalls betroffen. Hier im Ticker halten wir Sie über den Mega-Streik-Tag auf dem Laufenden.