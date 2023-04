Thyssenkrupp-Chefin Merz hört auf - Nachfolger bereits vorgeschlagen

Die Chefin von Thyssenkrupp, Martina Merz, hört vorzeitig auf. Sie habe den Personalausschuss des Aufsichtsrats am Montag um eine zeitnahe Auflösung ihres Vertrages gebeten, teilte das Unternehmen überraschend am Montag in Essen mit.

Der Personalausschuss hat dem Aufsichtsrat bereits einen Nachfolger vorgeschlagen: Miguel Ángel López Borrego, aktuell Interimschef des Autozulieferers Norma Group, soll zum 1. Juni neuer Vorstandschef werden.

Gründe für den Rückzug

Merz ist seit 2019 Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, erst im vergangenen Jahr wurde ihr Vertrag bis 2028 verlängert. Die 60-Jährige hatte den Konzern in schwieriger Lage übernommen. Unter anderem verkaufte sie die profitable Aufzugssparte und strich mehrere tausend Stellen. Aktuell steht der Verkauf der Stahlsparte an.

Thyssenkrupp-Hauptsitz in Essen