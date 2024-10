Teilzeit-Krankschreibung: Für wen sie Vorteile haben könnte

Lassen sich die derzeit vielen Krankheitstage so in den Griff bekommen?

Teilzeit-Krankschreibungen könnten zumindest einen Beitrag dazu leisten, die Zahl der Krankheitstage zu senken. In Schweden nutzt etwa ein Drittel der Krankgeschriebenen die Teilzeit-Krankschreibung. Die Arbeitsunfähigkeit und die Höhe der Krankengeldzahlungen konnten so deutlich reduziert werden.

Ganz vergleichbar ist die Situation allerdings nicht: In Schweden bekommen kranke Angestellte nur zwei Wochen lang etwa 80 Prozent ihres Gehalts als Krankengeld, danach springt die staatliche Sozialversicherung ein. Es gibt also einen finanziellen Anreiz, weiterzuarbeiten. In Deutschland bekommen kranke Angestellte in der Regel sechs Wochen lang ihr volles Gehalt.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte die Teilzeit-Krankschreibung?

In Deutschland gibt es jährlich etwa 900.000.000 Arbeitsunfähigkeitstage. „Wenn wir es schaffen würden, nur zehn Prozent der Krankentage von einer vollen in eine Teilzeitkrankschreibung umzuwandeln, hätten wir 45 Millionen Arbeitstage gewonnen, die der deutschen Wirtschaft zugutekämen“, sagt Nicolas Ziebarth, Arbeitsmarktexperte am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Für die deutsche Wirtschaft wäre das ein Produktivitätsgewinn von rund fünf Milliarden Euro im Jahr.

Unsere Quellen: