Warum Erkältungen mit Kälte wenig zu tun haben

Wilde Experimente mit Kälte

Aber ist der Körper, wenn er friert, nicht anfälliger für Erreger? Das klingt zwar zunächst logisch - aber so pauschal lässt sich das nicht sagen. Denn der Zusammenhang von Kälte und Krankheit ist wissenschaftlich umstritten. Forschende hatten in den 1950er Jahren in einem Experiment Probanden in nassen Badehosen und Socken durch zugige Flure laufen lassen und anschließend diese Personen plus Kontrollgruppe mit Erkältungsviren infiziert. Oder in den USA hat man Studierende in dünner Kleidung in kalte Keller gesperrt.

Im Jahr 2005 haben britische Forscher einen Teil ihrer Probanden die Füße in Eiswasser stecken lassen und einen anderen Teil nicht. Bei fast allen Experimenten kam es auf das gleiche hinaus: Kontrollgruppe und Versuchsgruppe wurden in etwa gleich häufig krank. " Deswegen machen all die Experimente nur deutlich: Krank wird man durch Viren, ganz einfach ", sagt Andraczek.

Nebeneffekte von Kälte können Ansteckung mit Viren begünstigen