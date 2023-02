Wetter: Teilweise glatte Straßen am Montagmorgen im Berufsverkehr

Stand: 05.02.2023, 15:19 Uhr

Trockenes Winterwetter mit viel Sonne – so wird es draußen tagsüber in den nächsten Tagen. In Teilen von NRW droht in der Nacht auf Montag und am frühen Montagmorgen aber erst einmal Glätte durch überfrierende Nässe.