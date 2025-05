Zwei etwas ältere Herren sitzen in Düsseldorf am Rhein: Bierchen in der einen, Angel in der anderen Hand, vorne hupt der Frachter. Eigentlich nichts Besonderes bei dem derzeit schönen Wetter - wenn man die beiden nicht kennen würde. Denn der eine ist Schauspieler Charly Hübner, und der andere Toten-Hosen-Sänger Campino. Campino erzählt Hübner in einem Instagram-Video, das die Band am Sonntag veröffentlicht hat, dass die Toten Hosen 2026 wieder auf Tour gehen.

Hübner reagiert mit Frotzeleien und markiert den saturierten Spießer, der sich über die letzten Konzerte der Band mokiert. Beim letzten Mal sei es ja nicht so geil gewesen. Keine VIP-Parkplätze, tanzende Gäste auf der Tribüne, die die Sicht versperrten und außerdem hätte die Band ja auch nur knapp über zwei Stunden gespielt. " Also das war bei den Ärzten echt besser ", so Hübner.