Überraschend kommt die Ankündigung des SPD-Parteivorstands nicht. Schon auf dem Landesparteitag am vergangenen Samstag in Duisburg war Bärbel Bas das Hauptthema des Hintergrunds. Vor dem Treffen hatte sich die neue Bundesarbeitsministerin per Zeitungsinterview mit einer Rentenreform profiliert. Ginge es nach ihr, sollen künftig auch Abgeordnete, Selbstständige und Beamte ins Rentensystem einzahlen.

Als sie zu Beginn des Parteitreffens in ihrer Heimatstadt vom Rednerpult begrüßt wurde, jubelte der Saal. Und den ganzen Tag über war Bas in und vor der Halle unterwegs, um mit Delegierten und Parteiverbänden Gespräche zu führen. Ohne zu reden zeigte Bas, dass mit ihr zu rechnen sein muss.