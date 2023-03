Synodaler Weg: Familie Norpoth will die Kirche retten

Johannes Norpoth läuft über die Kölner Domplatte. Ein hellroter Schal schützt ihn vor der Kälte. Er ist auf dem Weg zum katholischen Domradio. Dort soll er seine Geschichte erzählen, die, wie so viele, von Missbrauch durch Priester handelt - und von Verantwortlichen, die Kinder nicht schützten, obwohl sie gekonnt hätten.

" Er hatte bereits Taten begangen "

Johannes Norpoth

" Der Täter ist in meine Heimatgemeinde versetzt worden, obwohl der Bistumsleitung klar war, dass er an seinem vorherigen Einsatzort bereits zwei Taten begangen hatte ", sagt Norpoth über das, was er als Kind erlebte. Sein Fall ist auch Teil der Missbrauchsstudie im Bistum Essen.