In Schottland wurden im dicht bevölkerten "Central Belt" zwischen der Metropole Glasgow und der Hauptstadt Edinburgh die stärksten Beeinträchtigungen erwartet. Auch hier bleiben die Schulen geschlossen. Zudem wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet. Die Flughäfen in Edinburgh und Glasgow kündigten Einschränkungen im Flugverkehr an.

Erinnerungen an frühere Winterstürme

Auf den Inseln werden Erinnerungen wach an zwei frühere Stürme, die für Zerstörungen und Tote sorgten: der "Great Storm of 1987" und an die "Night of the Big Wind" 1839. Traditionell sorgen Winterstürme immer wieder für Schäden und Opfer in Europa.

Auch in Deutschland kennt man das. In den vergangenen Jahrzehnten waren es vor allem die Orkane Wiebke (1990), Lothar (1999) und Kyrill (2007), die für Zerstörungen sorgten. Kyrill ließ allein in NRW rund 25 Millionen Bäume umknicken.