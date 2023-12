Studie: Mietwohnungen werden immer teurer

"Unbezahlbare Immobilienpreise"

Im Durchschnitt sind die Preise in Deutschland für Bauland zwischen 2012 und 2022 um 83 Prozent gestiegen. Besonders dramatisch ist der Anstieg in Großstädten: In Köln 165 Prozent, in Berlin 270 Prozent. Daher beanspruchen allein die Grundstückskosten beim Neubau in Großstädten etwa 20 Prozent der gesamten Investitionskosten.

"Kaum Neubau"

Im vergangenen Jahr sind laut Studie zwar rund 295.000 Wohnungen neu gebaut worden. Davon seien aber weniger als ein Drittel klassische Mietwohnungen und weniger als ein Zehntel bezahlbare Sozialwohnungen. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres seien zudem die Genehmigungen für den Wohnungbau um 27,2 Prozent eingebrochen.

"Keine Besserung in Sicht"