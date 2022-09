Sexualisierte Gewalt im Sport: "Die Berichte sind erschütternd"

Was gibt es für Forderungen, die die Situation verbessern können?

Rulofs: Ein sehr bemerkenswertes Ergebnis unserer Studie ist, dass die Betroffenen oftmals nicht wussten, an wen sie sich wenden sollten im Sport, um Hilfe oder Unterstützung zu finden. Wenn sich Betroffene gemeldet haben, dann mussten sie leider im Sport sehr häufig Abwehr, Ablehnung, Bagatellisierung erleben. Und das hat es ihnen nochmals schwerer gemacht über ihre Erfahrung zu reden, sie wurden auf sich selbst zurückgeworfen, zum Teil retraumatisiert. Was die Betroffenen fordern, dass sagen sie auch in ihren Berichten sehr deutlich, dass es unabhängige Ansprechstellen im Sport geben müsse, an die sich Betroffene vertrauensvoll wenden können, die dann aber wieder in den Sport hinein wirken können.