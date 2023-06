Jeder dritte junge Mann findet Gewalt an Frauen "akzeptabel"

Gewalt gegenüber Frauen - bei vielen jungen Männern in Deutschland ist das offenbar kein großes Problem. Die ausrutschende Hand im Streit findet ein Drittel der Männer zwischen 18 und 35 Jahren "akzeptabel". Etwas mehr als jeder Dritte ist der Befragung zufolge bereits selbst handgreiflich geworden, um Frauen Respekt einzuflößen.

Wie sehr männliche Gewalt in der Beziehung gesellschaftlich akzeptiert wird, zeigt sich laut der Hilfsorganisation daran, dass auch jede sechste Frau Handgreiflichkeiten in der Beziehung akzeptabel findet. Auch aus Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) geht hervor, dass Gewalt in der Partnerschaft offenbar zunimmt.