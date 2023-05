Strom- und Gaspreise sinken: Lohnt sich der Wechsel?

Wie die Süddeutsche Zeitung (Montagsausgabe) unter Berufung auf Zahlen des Vergleichsportals Verivox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird demnach bei den Grundversorgern im Schnitt um rund 14 Prozent günstiger, Gas sogar um 23 Prozent.

Grundversorger sind Unternehmen, die in einer Region die meisten Kunden mit Energie beliefern. Bei Strom gibt es davon in Deutschland rund 800, bei Gas etwa 700. Ein Großteil der Grundversorger hat also immer noch vergleichsweise hohe Preise.