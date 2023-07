Streumunition aus den USA für die Ukraine: Was hierbei anders ist

Und was ist nun bei der Streumunition, die die USA liefern wollen, anders?

Sie sollen angeblich eine reduzierte Rate an Blindgängern haben. Das bedeutet: Künftig soll es deutlich weniger Fälle von Verletzten oder Toten unter Zivilisten durch im Nachhinein explodierte Bomben geben.

Wie sind die Reaktionen?