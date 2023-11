Streiks an den sechs Unikliniken in NRW

Bonner Klinikvorstand untersagt Demo-Zug über Klinikgelände

Am Bonner Uniklinikum rechnet Gewerkschaftssprecher Arno Appelhoff mit rund 200 Streikenden. Eigentlich hätten es weitaus mehr sein sollen, sagt er, " aber um die notwendigen Notdienste aufrecht zu erhalten, müssen viele nun doch arbeiten ". Einen Demonstrationszug über den Krankenhaus-Campus habe der Klinikvorstand untersagt.

Mit Beginn der Frühschicht treten die Beschäftigten der Uniklinik Münster in den Warnstreik. Anders als an anderen Standorten der Landeskrankenhäuser wird es dort aber mehr einen Streik nach innen geben, erklärt Sprecher Thomas Meißner. Es gibt Vorträge und Diskussionen zu Themen wie " Kommerzialisierung im Gesundheitswesen ".

Starke Streik-Auswirkungen in Kölner Uniklinik erwartet

Angestellte der Unikliniken in NRW streiken gemeinsam in der Düsseldorfer Innenstadt, hier im vergangenen Jahr

In Köln treffen sich etwa 500 Streikende am Haupteingang des Uniklinikums zu einer Auftaktkundgebung. Von dort wollen sie durch die Stadt zum Gewerkschaftshaus am Hans-Böckler-Platz marschieren. Gewerkschafts-Sekretär Martin Wähler geht davon aus, dass sich der Streik erheblich auf das Tagesgeschäft der Klinik auswirkt: " Da unter den Streikenden auch viele Beschäftigte aus Anmeldung, Ambulanzen, Patientenservice, Fahrdienst und Bettenzentrale sind, wird es in diesen Bereichen ziemliche Engpässe geben ", sagt er.

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordern in den Tarifverhandlungen neben höheren Gehältern auch Tarifverträge für studentische Hilfskräfte. Außerdem sollen Auszubildende unbefristet übernommen werden.

