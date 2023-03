Darum legt ein großer Streik die Republik nicht mehr lahm

Die Republik lahmlegen - das war das große Ziel der Gewerkschaften mit ihrem Warnstreik am Montag. Doch die Strategie ging nicht auf. Das Berufsleben hat sich nachhaltig verändert. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie ist sicher, dass große Streiks im öffentlichen Verkehr nur noch kleinere Auswirkungen haben werden.

Nur in vier von 27 größeren Städten und Regionen lag die Fahrzeit höher als an normalen Tagen, so die Verkehrszählung von TomTom. "Die Menschen können sich auf solche Situationen einstellen." Wegen der größeren Flexibilität der Beschäftigten im Berufsleben entfalteten Streiks "nicht mehr die Wirkung wie noch in den 70er, 80er und 90er Jahren", sagte der Experte vom Wissenschaftszentrum Berlin bei WDR 5. "Das was wir früher hatten, wo wirklich die Republik stillsteht, das wird es so nicht mehr geben", so Knie. "Vielleicht müssen die Gewerkschaften an ihrer Kampf-Strategie arbeiten."