Flugzeug wegen Streik verpasst: Diese Rechte haben Fluggäste

Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi am Freitag in NRW den Flughafen Dortmund bestreiken. Auch an den Airports in München, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart, Hannover und Bremen sollen die Arbeit ganztätig niedergelegt werden. Der Warnstreik an den Flughäfen soll Freitagfrüh beginnen und in der Nacht auf Samstag enden.