Stiftung Warentest warnt vor Spiele-Apps für Kinder

Gleichzeitig setzen einige Apps auf das Prinzip "Warten oder Bezahlen", so die Stiftung Warentest. So müssten Nutzende bei "Clash of Clans" zum Beispiel einen bestimmten Zeitraum warten, bis ihr Dorf weiter ausgebaut wird. Es sei denn, sie helfen mit Edelsteinen nach, die sich mühsam sammeln oder für echtes Geld einfach kaufen lassen. Bei "Candy Crush" ließen sich neue Leben kaufen.

Darauf können Eltern achten

15 der 16 getesteten Spiele erhalten von der Stiftung Warentest daher das Urteil "inakzeptabel". Allein "Minecraft" schneidet mit "bedenklich" ab. Mit etwas elterlicher Unterstützung und technischen Kniffen sei es für Kinder okay. Weiter rät die Stiftung Warentest Eltern, mit Kindern selbst über Sorgen und Risiken mit Spiele-Apps zu sprechen. Darüber hinaus gibt es aber auch technische Möglichkeiten, Risiken einzudämmen. So lassen sich In-App-Käufe verhindern, in dem auf dem Smartphone keine Zahlungsdaten hinterlegt werden.

Außerdem lassen sich Bildschirmzeiten einstellen, damit Apps nach einer bestimmten Zeit nicht weiter nutzbar sind. Im App-Store kann dazu eingestellt werden, dass nur Apps mit der passenden Altersfreigabe heruntergeladen werden können. Statt der getesteten besonders populären Spiele empfiehlt die Stiftung Warentest die Suche nach anderen Spielen im Spieleratgeber NRW. Dort werden die Spiele auch pädagogisch eingeschätzt.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR-Hörfunk beim Tag um 12.

Unsere Quellen: