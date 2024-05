Sternschnuppen: Aquariiden im Anflug

Morgendämmerung ist der beste Zeitpunkt

Die beste Zeit für die Beobachtung des Himmels ist daher der Beginn der frühen Morgendämmerung. Der Süden Deutschlands ist dabei klar im Vorteil: Hier steht der Wassermann höher über dem Horizont und die Morgendämmerung setzt etwas später ein als bei uns.

Wolkenlücken im Norden von NRW