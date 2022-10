Bundespräsident Steinmeier ist in Kiew – warum und warum gerade jetzt?

Was ist der Grund dieser Reise?

Steinmeier will den ukrainischen Präsidenten Selenskyi treffen und sich ein Bild der Zerstörungen in der Ukraine machen. Die beiden wollen nach Angaben des Bundespräsidialamts auch einen gemeinsamen Appell an deutsche Städte und Gemeinden richten: Sie wollen anregen, schnell und kurzfristig neue Partnerschaften mit ukrainischen Kommunen zu schließen und den Menschen dort über den Winter zu helfen. In der Ukraine ist durch die russischen Angriffe ein großer Teil der Infrastruktur zerstört worden - deshalb haben die Menschen in vielen Regionen keinen oder nur stundenweise Strom. Parallel zum Besuch des Bundespräsidenten findet in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Politiker, Fachleute und Vertreter von internationalen Organisationen sprechen mit Bundeskanzler Scholz und EU -Kommissionschefin von der Leyen darüber, wie der Ukraine schnell geholfen werden kann.