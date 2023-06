Bis Montag: Sperrung der A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal

Wer von Düsseldorf Richtung Wuppertal fahren will, muss bis Montag mehr Zeit mitbringen. Die A46 wird ab 21 Uhr am Mittwochabend (07.06.) bis Montagmorgen (12.06.) um 5 Uhr zwischen dem Kreuz Hilden und dem Sonnborner Kreuz gesperrt. Dort wird die Autobahn auf sechs Fahrspuren ausgebaut. An diesem Wochenende wird Flüsterasphalt verlegt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen deshalb in den kommenden Tagen mit Staus rechnen.