WEITERE NACHRICHTEN

Debatte um Sicherheitspaket • Nach den letzten Arbeiten der Ampel-Koalition am geplanten Sicherheitspaket gibt es Kritik von Union und Richterbund: Die Änderungen unter anderem im Asyl- und Waffenrecht gingen nicht weit genug und würden für die innere Sicherheit nicht viel bringen. Politiker der Koalition verteidigen die Pläne hingegen als " wirkungsvoll ". Die Ampel-Koalition will den Entwurf des Sicherheitspakets am Mittwoch in den Innenausschuss des Bundestages einbringen. Es ist mit einer lebhaften Debatte zu rechnen, wenn Innenministerin Nancy Faeser (SPD) das Gesetz verteidigt.

Mehr als 60 Tote bei Hisbollah-Angriff auf Israel • Bei einem Drohnenangriff der Hisbollah-Miliz auf die israelische Stadt Binjamina südlich von Haifa sind nach israelischen Angaben mehr als 60 Menschen getötet worden, unter ihnen auch vier Soldaten. Die Hisbollah drohte mit noch heftigeren Attacken, wenn Israel seine Offensive im Libanon nicht stoppe.

UN-Generalsekretär Guterres

UN -Generalsekretär António Guterres wies derweil die Forderung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu zurück, UN-Truppen aus Kampfgebieten im Libanon abzuziehen. Die jüngsten Angriffe Israels, bei denen auch UN-Soldaten verletzt wurde, nannte er einen Verstoß gegen das Völkerrecht, möglicherweise seien es auch Kriegsverbrechen. Nach Netanjahus Darstellung benutzt die Hisbollah UN-Soldaten als menschliche Schutzschilde.

Bewaffneter nahe Trump-Kundgebungsort festgenommen • Die Festnahme eines bewaffneten Mannes vor einer Wahlkampfkundgebung von US -Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Kalifornien wirft Fragen auf: Wie erst jetzt bekannt wurde, nahm die Polizei bereits am Samstagabend einen Mann fest, der auf das Gelände fahren wollte und in seinem Wagen Waffen und Munition dabei hatte. Zunächst hieß es, der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit Trumps oder der Veranstaltungsteilnehmer gehabt. Inzwischen erklärte der zuständige Sheriff vor Journalisten jedoch, er glaube, dass man einen weiteren Attentatsversuch auf Trump verhindert habe. Der Festgenommene wurde inzwischen gegen Kaution wieder freigelassen.

"Future of Food"-Messe in Dortmund • Heute findet zum zweiten Mal der "Future of Food"-Kongress in Dortmund statt. Es geht um Essenstrends, aber auch um Fragen der Regionalität. Spitzenköche und kreative Köpfe zeigen die Esskultur von morgen. Das Programm dreht sich auch um die Frage, was und wo wir in Zukunft essen.

Verleihung des Deutschen Buchpreises • Der beste deutschsprachige Roman des Jahres wird heute in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. In der Finalrunde fällt die Entscheidung zwischen sechs Werken. Die Vergabe der mit 25.000 Euro dotierten Auszeichnung bildet den Auftakt der Buchmessen-Woche in Frankfurt. Die fünftägige Messe geht am Mittwoch los. Gastland ist in diesem Jahr Italien.

Undichte Stellen im Dach des Landtages • Das nasse Herbstwetter macht dem NRW -Landtag in Düsseldorf zu schaffen: An mehreren Stellen regnete es in den vergangenen Tagen durchs Dach, das Parlament behalf sich mit Eimern und sogar Topfpflanzen. Laut einem Sprecher ist das in die Jahre gekommene Dach ein Sanierungsfall.

Fußball-Klassiker Deutschland - Niederlande • Wie viele Schlachten haben diese beiden Fußballnationen schon geschlagen? Heute gibt es in München die nächste Runde - diesmal in der Nations League. Sein Debüt im Tor wird der 34-jährige Oliver Baumann geben. Bei einem Sieg gegen die Niederlande könnte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann vorzeitig ins Viertelfinale einziehen. Nagelsmann muss allerdings auf mehrere verletzte Stammspieler verzichten. Rund um das Spiel sollen die vier DFB -Legenden Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan verabschiedet werden. Kroos wird aber wegen anderer Termine nicht dabei sein.

DAS WETTER IN NRW

Mehr Wolken als Sonne • Heute gibt es mehr Wolken als Sonne, dazu ist es in der Früh stellenweise etwas neblig. Südlich der Ruhr kann vereinzelt Regen fallen, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 10 und 13 Grad. Goldener Oktober geht anders.