Sommerzeit: Uhren werden am Wochenende um eine Stunde vorgestellt

In Umfragen sind die meisten Bürgerinnen und Bürger dafür, mit dem ewigen Drehen an der Uhr endlich Schluss zu machen. Seit Jahren liegt das Thema schon auf dem Tisch - die Mitgliedsstaaten der EU können sich bei einzelnen Details aber einfach nicht enigen.

Und deshalb gibt's am kommenden Wochenende auch für viele Menschen in NRW wieder eine Stunde weniger Schlaf. Dann werden die Uhren in der Nacht zum Sonntag um eine Stunde vorgestellt.