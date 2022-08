Rapper Smudo verletzt sich bei Sturz auf der Bühne

Ausgerechnet beim letzten Konzert der "30-Jahre-live"-Jubiläumtstour ist es passiert: Rapper Smudo, einer der "Fantastischen Vier", verletzte sich schwer, als er auf der Bühne an der Bonner Hofgartenwiese in die Luft sprang. Solche Sprünge gehören eigentlich zum Standardrepertoire in der Hip-Hop-Szene, aber irgendwann gehen sie auf die Gelenke. Erst Recht, wenn man wie Smudo auch schon die 50 überschritten hat.

Jedenfalls sprang er zu "Populär" - und stand nicht mehr auf. " Mein Knie ", stöhnte er. Sein Bandkollege Thomas D. war fassungslos: " Das ist kein Stunt, das ist echt !" Das Konzert wurde sofort abgebrochen. " Da kann man nichts machen", erklärten die Fantas. " Bitte sendet eure positive Energie zu Smudo ." Der wurde ins Krankenhaus gebracht - Sehnenriss!

Auf Instagram und Twitter hagelte es Beileidsbekundungen und Genesungswünsche.

Smudo (bürgerlich Michael Bernd Schmidt) revanchierte sich am Sonntag mit einem Bild, das ihn vorm Krankenhaus zeigt, mit Krücke, Gips und einem breiten Grinsen im Gesicht.

Bitter für die Fans: Das Open-Air-Konzert, bei dem die Fantas am Samstag in Osnabrück auftreten wollten, wurde abgesagt. Dabei war das schon der Nachholtermin für einen Auftritt, der letztes Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte. Aber beim nächsten Konzert in Stuttgart im Dezember wird Smudo wieder auf den Beinen sein. Vielleicht springt er dann nicht mehr ganz so hoch.