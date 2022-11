Sind SUVs eine Gefahr für den Straßenverkehr?

Geschwindigkeit spielt große Rolle

Überhaupt spielt die Geschwindigkeit eine wichtige Rolle. " Denn je schneller ein Auto unterwegs ist, desto mehr Energie entsteht, wenn Motorhaube und menschlicher Körper aufeinandertreffen “, so Rigling. Das hat zur Folge, dass ein SUV, der 50 Kilometer pro Stunde fährt, einen Fußgänger sehr wahrscheinlich weniger schwer verletzt als ein Kleinwagen mit 70 Kilometern pro Stunde. Hier steht also Geschwindigkeit vor Masse.

" Bei der Frage, wie gefährlich eine Kollision zwischen Mensch und SUV ist, kommt es aber auch immer auf das einzelne Modell an “, räumt Rigling ein. Entscheidend sind unter anderem die Gestaltung und das Material der Front: Eine höhere Front kann sogar von Vorteil sein, wenn dadurch der Kopf des Fußgängers bei einem Zusammenstoß nicht bis an die harten A-Säulen oder den Scheibenrahmen gerät.

Deutliche Fortschritte in Sachen Sicherheit

Zudem haben die meisten SUV mittlerweile Stoßfänger und Front aus nachgiebigen Kunststoffelementen, um das Gewicht bei einem Fußgängerunfall großflächig und möglichst weich abfangen zu können. " Tatsächlich sind ältere SUVs im direkten Vergleich zum Teil etwas unsicherer, bei neueren kann man dies jedoch so nicht mehr bestätigen “, erklärt Rigling. Durch Gesetzgebung und Unfallforschung konnten auch hier deutliche Fortschritte gemacht werden. " So unterstützen beispielsweise Notbremsassistenten aktiv die Sicherheit ", betont Rigling. Hier habe sich in den letzten Jahren viel getan.

Und was, wenn bei einem Unfall SUVs und normal große Pkw kollidieren? Studien zeigen, dass auch "die Masse" eine große Rolle spielt – also das kleinere Fahrzeug im Nachteil ist. Möglich ist sogar, dass bei einem Zusammenprall in einem SUV niemand verletzt wird, im Kleinwagen dagegen Menschen sogar sterben.