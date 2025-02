In vielen Städten gehören solche Angriffe inzwischen zum Alltag: Jugendliche greifen obdachlose Menschen an. Zuletzt am Montag vor einer Woche in Grevenbroich. Am Mittag soll der Mann ohne festen Wohnsitz eine Gruppe Jugendliche an einem Einkaufszentrum angepöbelt haben. Die gehen auf den Mann los, treten auf ihn ein, es entsteht ein Video. Das erreicht auch die Polizei. Die beginnt zu ermitteln.

Eine Woche später will der Mann sich wohl rächen. Mit einem Küchenmesser steht er in einem Park am Zaun der Wilhelm-Humboldt-Gesamtschule und bedroht Schülerinnen und Schüler. Er vermutet, dass die Täter dort zur Schule gehen. Die Schule liegt keine zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Die Schulleiterin schickt die Schülerinnen und Schüler aus dem Sichtfeld des Mannes oder ins Schulgebäude.

Eine Menge Tatverdächtige

Die Polizei ermittelt anhand des Videos gegen mindestens 13 mutmaßliche Täter. Sechs von ihnen sind tatsächlich Schüler der Gesamtschule. Sie sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Inzwischen hat sich die Schulleitung in einer schriftlichen Stellungnahme geäußert. Man sei sich der pädagogischen Verantwortung bewusst. Es habe Gespräche mit den betroffenen Schülern und Eltern gegeben. Das Geschehene werde schulintern mit Unterstützung der Polizei, des Schulpsychologischen Dienstes und der oberen Schulaufsicht aufgearbeitet.

Die mutmaßlichen Täter gehen wohl hier zur Schule.

Eine Gefahr für die Schulgemeinschaft habe zu keiner Zeit bestanden. Welche weiteren Maßnahmen getroffen würden, hänge von Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schüler ab. Auch die Eltern seien über den Vorfall informiert worden. Sie könnten sich bei Fragen an die Schulleitung wenden.

Zum Schutz in Haft

" Der obdachlose Mann ist in Grevenbroich bekannt ", sagt ein Polizeisprecher dem WDR . Er sei schon mehrfach wegen Pöbeleien aufgefallen. Aktuell sitzt er in Haft, auch um ihn zu schützen, so der Sprecher weiter. Jetzt werde geprüft, wie man ihn am besten " von der Straße holen " könnte. Dabei solle untersucht werden, ob er psyschich krank sei.

Unsere Quellen:



Polizei Rhein-Kreis Neuss

Wilhelm-Humboldt-Gesamtschule Grevenbroich

Über dieses Thema berichten wir am 25.02.2025 auch im Radio auf WDR2 und im Fernsehen in der Lokalzeit aus Düsseldorf: 19:30 Uhr.