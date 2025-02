Dubai-Schokolade - wieder Thema vor dem Kölner Landgericht

Seit Monaten gibt es Streit darüber, wann eine Schokolade mit Pistaziencreme und Teigfäden gefüllt "Dubai-Schokolade" heißen darf und wann nicht. Ein Süßwarenimporteur hat bekannte Supermarktketten wie Lidl oder Aldi-Süd und auch weniger bekannte Händler verklagt.

Türkei statt Dubai

Der Grund: Sie bieten oder boten in ihrem Sortiment Schokolade mit dem Zusatz "Dubai" an, obwohl das Produkt nicht in Dubai, sondern in der Türkei hergestellt wurde.