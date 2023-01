Müssen Ärzte bald fahruntaugliche Senioren melden?

Anteil der Senioren-Unfälle niedrig

" Nach allem, was wir wissen, fahren ältere Menschen vorsichtiger ", sagte Dettmeyer. In der Zeit von 2020 bis September 2022 waren 38.600 Senioren Hauptverursacher von Unfällen in NRW. Insgesamt gab es in 2020 und 2021 aber über eine Million Verkehrsunfälle im Westen, an der Mehrzahl der Unfälle sind Senioren also nicht beteiligt.

ADAC lehnt regelmäßige Untersuchungen ab

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) befürchtet, dass eine Meldepflicht das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten stark gefährde und im Zweifel dazu führe, "dass diese eine behandlungsbedürftige Beeinträchtigung aus Angst vor dem Führerscheinverlust nicht offen schildern". Auch die Knüpfung der Fahrerlaubnis an regelmäßige Untersuchungen lehnt der Automobilclub ab. "Was sollte dabei geprüft werden? Hör- und Sehtests würden nicht ausreichen", sagte der Leiter der juristischen Zentrale beim ADAC, Markus Schäpe.

Ärtzliche Schweigepflicht oder Meldepflicht?

Auch Professor Dettmeyer sagte, dass man eine Eignung immer im Einzelfall unterschiedlich beurteilen müsse. " Auch vor dem Hintergrund, dass in ein recht hohes Rechtsgut eingegriffen wird, nämlich freie Entfaltung der Persönlichkeit und Einschränkung der Mobilität. " Die ärztliche Schweigepflicht gelte. Im Arbeitskreis in Goslar werde nun darüber diskutiert, in welchen Ausnahmefällen und unter Voraussetzungen dürfen Ärzte diese brechen könnten.

Er sei gespannt auf die Diskussion, aber bei einer Meldepflicht sei er sehr, sehr zurückhaltend, so Dettmeyer.

"Das kann auf das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient sehr negative Auswirkungen haben. Irgendwann erzählt man nicht mehr, was für Symptome man hat. Ich persönlich tendiere dazu, dieses Vertrauensverhältnis wichtiger zu sehen." Professor Reinhard Dettmeyer, Präsident des Berufsverbandes Deutscher Rechtsmediziner

Eignung freiwillig selbst testen

Die Fahrtüchtigkeit lässt spätestens ab dem 75. Lebensjahr deutlich nach, so die Landesverkehrswacht NRW. Aber: Generell kann bei jedem Menschen - unabhängig vom Alter - ein Zeitpunkt erreicht sein, ab dem die Fahreignung nicht mehr gegeben ist. Man kann seine Fahrtüchtigkeit bei vielen Stellen testen lassen, ein erster Schritt ist zum Beispiel ein anonymer Online-Selbsttest des Deutschen Verkehrssicherheitrats.