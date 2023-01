Wie sind die Zahlen vom NRW-Verkehrsministerium überhaupt zu bewerten?

In der Zeit von 2020 bis September 2022 waren 38.600 Senioren Hauptverursacher von Unfällen in NRW. Insgesamt gab es in 2020 und 2021 aber über eine Million Verkehrsunfälle im Westen. Probleme bereiten unter anderem zu hohe Geschwindigkeit und Fahrten unter Drogeneinfluss.