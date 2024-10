Exklusiv: Kinder- und Jugendpsychiatrien in NRW nahezu ausgelastet

Ein erschütternder Fall aus Duisburg verdeutlicht die dramatische Lage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in NRW : Der achtjährige Finn hat Depressionen. Im Sommer spitzt sich die Situation zu, der Junge möchte aus dem Fenster springen. Seine Großmutter kann ihn im letzten Moment zurückhalten.

Finn wird ins Bertha-Krankenhaus gebracht – das einzige Duisburger Krankenhaus mit einer Kinderpsychiatrie. Doch die Ärzte stuften seinen Fall als "nicht akut“ ein. Die Familie muss ihn wieder mit nach Hause nehmen.

Falsche Einschätzung der Ärzte?

Doch nur eine Woche später kommt ein weiteres ärztliches Gutachten zu dem Ergebnis: "Es besteht die Gefahr, dass er sich tötet oder sich erheblichen Schaden zufügt." Finn bekommt schließlich einen Platz in einer Klinik am Niederrhein.

Das Bertha-Krankenhaus hingegen bleibt auch auf WDR-Nachfrage bei seiner Einschätzung. Das NRW -Gesundheitsministerium teilt auf WDR-Anfrage in einer ersten Einschätzung mit: "Nach ärztlicher Einschätzung bestand keine entsprechende Gefährdungslage. Eine akute Suizidalität wurde durch das medizinische Personal ausgeschlossen." An der Aufklärung des Falls werde aber weiter gearbeitet, so das Ministerium.

Volle Kinder- und Jugendpsychiatrien in NRW

Unterschiedliche ärztliche Bewertungen, das verzweifelte Suchen nach Hilfe. Finns Schicksal wirft ein Schlaglicht auf die angespannte Situation in NRW .

Hier gibt es 24 Kinder- und Jugendpsychiatrien, die für die Akutversorgung zuständig sind. Eine Abfrage von Westpol zeigt: die Mehrheit der Kliniken ist zu 100 Prozent ausgelastet - freie Betten gibt es so gut wie keine. Einzelne Kliniken geben an, sogar schon überlastet zu sein.

Überbelastung kann zu Fehlern führen

Der SPD -Landtagsabgeordnete Rodian Bakum ist Arzt und hat in Psychiatrien gearbeitet. Ihn besorgt, dass überlastetes Personal eher Fehler macht: "Da passieren täglich Fehler. Das muss man ganz klar sagen."

Steigende Zahlen seit Corona: Wartezeiten von bis zu 12 Monaten

Seit der Corona-Pandemie sind die Anfragen und die Anzahl der psychischen Erkrankungen bei jungen Menschen stark gestiegen. Laut einer Studie der DAK -Gesundheit haben psychische Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen um 28 Prozent zugenommen.

Betrachtet man allein die Zahl der Kinder- und Jugendlichen, die wegen Depressionen stationär in NRW aufgenommen wurden, stieg die Zahl zwischen 2014 und 2022 um gut 25 Prozent.

Martin Holtmann, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie LWL-Uniklinik Hamm