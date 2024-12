Scholz-Vorschlag: Sinkt bald die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel?

Der Paragraf 12 des Umsatzsteuergesetzes regelt, welche Steuersätze für welche Produkte gelten. Die Anlage 2 zu diesem Paragrafen umfasst eine Liste von Lebensmitteln, für die der einfache Steuersatz von sieben Prozent gilt. Dabei gibt es an den Einordnungen auch Kritik: So seien für einen "Coffee to go" mit einem Schuss Milch 19 Prozent fällig, erläuterte der Bundesrechnungshof - für Latte Macchiato mit aufgeschäumter Milch und Espresso aber sieben Prozent.

Wieviel würden wir bei einem durchschnittlichen Einkauf sparen?

Das kommt auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucherinnen und Verbraucher an und auf die Mengen, die jeweils eingekauft werden. Wer wissen möchte, wie hoch die Entlastung durch den Scholz-Vorschlag ist, kann das für sich an Beispielen zumindest abschätzen.

Ersparnis von vier Cent bei Butter

Besonders teuer ist momentan Butter, wie eine Tageschau-Analyse im Oktober ergeben hat. Derzeit kostet ein 250-Gramm-Päckchen in Supermärkten und Discountern ab 2,39 Euro - bei aktuell sieben Prozent Mehrwertsteuer. Bei dem geplanten Steuersatz von fünf Prozent würde das Päckchen Butter derzeit also theoretisch 2,35 Euro kosten. Das wäre also eine Ersparnis von vier Cent.

Frische Vollmilch kostet beim Discounter derzeit etwa 1,25 Euro - inklusive der sieben Prozent Mehrwertsteuer. Bei fünf Prozent wäre der Preis dafür bei 1,23 Euro. Die Einsparung beträgt in diesem Fall 2 Cent.

Würden Verbraucher auf jeden Fall von der Senkung profitieren?

Inwiefern eine Senkung bei den privaten Haushalten ankäme, ist umstritten. Jedes Unternehmen entscheide für sich, ob es eine Steuerersparnis weitergebe - ob die Endverbraucher profitierten, sei daher ungewiss, erläuterte etwa der Bundesrechnungshof. Und: Auch aus anderen Gründen kann der Preis schwanken.

Laut Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung, würde ein Zweipersonenhaushalt, der 450 Euro im Monat für Lebensmittel zum reduzierten Steuersatz ausgibt, durch die Maßnahme etwa acht Euro im Monat sparen. Allerdings nur, wenn die Steuersenkung vom Handel vollständig in niedrigeren Preisen weitergegeben werde.

Wie finden Sozialverbände den Vorschlag?

VdK-Präsidentin Verena Bentele

Zustimmung kommt vom Sozialverband VdK . Für ihn geht der Kanzler-Vorschlag in die richtige Richtung, aber noch nicht weit genug. "Durch die nach wie vor hohe Inflationsrate, vor allem bei Lebensmitteln, kommen immer mehr Menschen an ihre finanziellen Grenzen" , sagte Präsidentin Verena Bentele.

Geringverdienende, arme Rentner und Grundsicherungsempfänger litten besonders darunter. Der VdK forderte daher, die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf null Prozent zu senken.

Was sagen Ökonomen zu dem Scholz-Vorschlag?

Das gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Der Finanzwissenschaftler Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bezeichnete eine Ermäßigung von sieben auf fünf Prozent als teuer und wenig treffsicher.

"Es stimmt zwar, dass Lebensmittel im Warenkorb ärmerer Haushalte wichtiger sind" , sagte Heinemann am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Dennoch gibt es große Mitnahmeeffekte im Mittelstand und bei den Wohlhabenden, sie alle würden davon profitieren." Außerdem müsse die Gemeinschaft aller Steuerzahler für die Einnahmeausfälle aufkommen.

Nach Einschätzung von ING -Chefvolkswirt Carsten Brzeski hingegen würde eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel einkommensschwachen Haushalten helfen. "Für sie machen die Lebensmittel ja einen relativen höheren Anteil an den Gesamtausgaben als bei einkommensstarken Haushalten."